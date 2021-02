Halo : Showtime c'est fini, la série télé part chez Paramount+, une nouvelle plateforme SVOD

Cela fait un moment que le projet de série télé autour de la licence Halo circule ici et là. On se rappelle de l'intervention de Steven Spielberg en personne le 21 mai 2013 pour vanter les mérites du programme, puisque ce dernier officie en tant que producteur exécutif. Depuis, les informations sont pauvres ; tout juste sait-on que Amblin Television (la société de Spielberg donc) et 343 Industries travaillent main dans la main, ce qui a d'ailleurs causé pas mal de troubles dans le développement de Halo Infinite. Aux dernières nouvelles, la série télé Halo devait être diffusée sur la chaîne Showtime, mais les plans ont changé et c'est sur Paramount+ que le Master Chief fera ses premiers pas sur le petit écran. Rien de grave dans l'absolu, Showtime et Paramount+ appartenant au même groupe qu'est ViacomCBS. L'objectif pour la maison-mère, c'est d'avoir du contenu de qualité pour le lancement de Paramount+, qui va venir se greffer aux Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max etc.







Si Paramount+ sera lancé le 4 mars prochain aux Etats-Unis, en France, son nom n'a même pas été évoqué et le grand public sans doute pas au courant de son existence. Toujours est-il que l'objectif est de terminer la série le plus vite possible pour un lancement début 2022, histoire de profiter du lancement de Halo Infinite sur Xbox Series X|S. A noter que le tournage a été stoppé lors du premier confinement général en mars 2020, alors que la première saison n'avait été produite qu'à 60%. On sait que c'est Pablo Schreiber (13 Hourse, Skyscraper, The Wire, Orange Is the New Black) qui endossera le rôle du Master Chief et on lui souhaite de ne pas garder le casque vissé sur la tête aussi longtemps que Pedro Pascal dans The Mandalorian.