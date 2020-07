Halo Infinite : une vidéo de gameplay en 4K sur Xbox Series X, le Master Chief de retour

Ces derniers comprennent une grande variété d’ennemis connus ou inédits, dont les Brutes, et sont menés par le chef de guerre Escharum, l’un des plus redoutables adversaires que le Major ait jamais affronté", est-il indiqué. Pour s'en débarrasser le Master Chief pourra compter sur un arsenal fourni, "comme le traditionnel fusil d’assaut MA40, le nouveau VK78, bien plus précis, ou encore le Ravager, une arme plasma dévastatrice, mais aussi le Grappleshot , qui permet au Major de se rapprocher de ses ennemis, d’attirer des objets vers lui et de se déplacer comme jamais auparavant".



Bien évidemment, le jeu sortira également sur Xbox One et PC, et figurera même dans le catalogue du Xbox Game Pass. Aucune date n'a été communiquée, si ce n'est un vague "fin 2020".











C'est donc avec Halo Infinite que Microsoft a décidé d'ouvrir son Xbox Games Showcase. Une vidéo de gameplay de 9 minutes réalisée à partir de la version Xbox Series X qui tournera en 4K 60fps. "La démo présentée aujourd’hui prend place plusieurs heures après le début de la campagne d’Halo Infinite, nous explique-t-on sur le Xbox Wire . Le Master Chief et le Pilote subissent les assauts de canons anti-aériens et finissent par s’écraser sur le Halo." Parmi les ennemis, les fans auront sans doute repéré les Bannis de Halo Wars 2.