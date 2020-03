Halo Combat Evolved Anniversary : c'est officiel, le jeu est enfin disponible sur PC

Comme le laissait présager, hier, le trailer dédié à Halo : Combat Evolved Anniversary, le jeu est enfin disponible sur PC via Halo : The Master Chief Collection. Le premier opus de la série (le second, si l'on suit l'histoire) est bien proposé sur Steam au prix de 9,99€. Pour mémoire, Halo : The Master Chief Collection (39,99€) regroupe tous les épisodes de la franchise en version revue et améliorée, sachant que chaque titre sort dans l'ordre chronologique de l'histoire.



On rappelle que cette compilation Halo comprend six jeux au total.

CONFIGURATION MINIMUM