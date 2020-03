Halo Anniversary : un trailer sorti de nulle part, le jeu bientôt sur PC ?

Bonne nouvelle pour les joueurs PC, puisque Microsoft vient de sortir un tout nouveau trailer de Halo : Combat Evolved Anniversary, ce qui nous fait penser que le titre ne devrait plus tarder à rejoindre la Master Chief Collection. En effet, le jeu a eu droit à plusieurs semaines de tests beta lors du mois de février et on se dit donc que la sortie ne devrait donc plus tarder.



Bien qu'aucune date officielle n'ait été communiquée par Microsoft, on ne voit pas pourquoi un trailer de ce genre serait mis en ligne en ce moment si la sortie du titre n'était pas imminente. Rappelons que la sortie de Halo : The Master Chief Collection est étalée dans le temps, Microsoft ayant prévu de sortir chaque épisode dans l'ordre des événements de la série. Halo : Reach étant disponible depuis décembre 2019, on s'attend désormais à ce que Halo : Combat Evolved Anniversary débarque dans le courant du mois de mars.