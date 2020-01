Half-Life Alyx : gameplay, bande-son, durée de vie, de nouveaux détails émergent

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Valve se fait particulièrement discret quant à Half-Life Alyx. Prévu pour le mois de mars 2020, le jeu VR est bien parti pour s'imposer comme l'une des œuvres les plus abouties en termes de réalité virtuelle etPour ainsi dire, le studio fut particulièrement bavard et s'est laissé aller à quelques déclarations croustillantes, à commencer par les effectifs appliqués sur le projet :, dont des personnes de la première heure déjà présente sur l'opus originel,. D'ailleurs, cette équipe n'a pas chômé puisque: il reste encore quelques bugs à corriger mais l'aventure peut d'ores et déjà être terminée. Les concepteurs en profitent pour rassurer la communauté :Quand on pense aux jeux VR, le parallèle avec les mini-jeux et autres concepts expérimentaux est souvent appliqué. Toutefois, Valve le précise encore une fois,. Une déclaration accompagnée de détails sur ce qui englobera ce fameux périple qui, on le rappelle, si situera entre le premier et deuxième chapitre :, romancier culte à qui l'on doit l'écriture de tous les Half-Life.Un récit que l'on espère percutant, appuyé d', le compositeur phare Kelly Bailey n'étant plus de la partie. Toutefois,. D'ailleurs, n, heureusement épaulé d'une dizaine de langues pour le sous-titrage (dont le français, n'ayez crainte).D'un point de vue gameplay, la session Q&A révèle que. Nous avons également la confirmation que les bras d'Alyx n'apparaîtront pas in-game : la firme s'est pourtant penchée sérieusement sur le sujet, faisant moult tests avant d'arriver à la conclusion que la présence de tels éléments empiétaient sur la visibilité.Enfin, gardez espoir :. On attend désormais une date de sortie, chose qui devrait être accompagnée par la suite d'une ouverture vers le modding de la part des développeurs. Que de bonnes choses, en soi. Soyez-prêts.