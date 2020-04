Guilty Gear Strive : Bandai Namco récupère l'édition du jeu, une valeur sûre

Daisuke Ishiwatari, le Directeur Général de la série Guilty Gear.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Guilty Gear Strive est particulièrement attendu. Il faut dire de ce qui a été montré pour le moment, le jeu de baston s'annonce aussi sublime que nerveux : ce n'est après tout pas surprenant puisque ses auteurs nous viennent tout droit d'ArcSystemWorks, studio nippon largement réputé pour avoir fabriqué, entre autres, l'excellent Dragon Ball FighterZ.Et comme pour ce dernier, l'édition du titre sera opérée en partie par Bandai Namco Entertainment : la nouvelle vient tout juste d'être communiquée parAprès tout, on ne change pas une équipe qui gagne et la firme japonaise est assurément un partenaire reconnu dans le domaine. Plus précisément, il chargera d'éditer le soft en Europe et en Asie, hors-Japon et Corée du Sud.Rendez-vous en fin d'année sur PlayStation 4 pour profiter de cet opus Strive alléchant, dont voici le dernier trailer en date.