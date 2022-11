Guilty Gear Strive : Sin Kiske est le nouveau perso en DLC de la Saison 2, il se bat avec un drapeau

Lancée le 8 août dernier, la Saison 2 de Guilty Gear Strive se poursuit avec l'arrivée d'un deuxième personnage prévu le 24 novembre prochain. Il s'agit de Sin Kiske, reconnaissable avec se blonde chevelure, son cache-oeil et le fait surtout qu'il se batte avec un drapeau. Se prend-il pour un pirate pour autant ? Sans doute puisque malgré son apparence et sa corpulence, Sin Kiske aurait seulement 10 ans, et donc complètement immature. Une chose est sûre, Sin Kiske est l'enfant de Ky Kiske, roi allié d'Illyrie, et de Dizzy, un demi-Gear, ce qui en fait un quart de Gear. On raconte que Ky l'aurait confié à Sol dans son enfance afin d'éviter une attention indésirable en raison de son incroyable taux de croissance causé par son sang Gear.



En plus du trailer d'annonce du personnage, les développeurs d'Arc System Works ont aussi pris le temps de détailler toute la palette de mouvements de Sin Siske dans une vidéo présentation du personnage. Il y a aussi quelques screensshots à découvrir plus bas sinon.