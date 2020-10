Guilty Gear Strive : enfin une date de sortie, deux éditions spéciales et un trailer avec Giovanna

Guilty Gear : Strive sortira le 9 avril 2021 sur PS4, PS5 et PC. C'est en effet ce qu'a fait savoir Arc System Works lors d'un livestream organisé ce week-end, en précisant qu'il y aura même moyen de se procurer le jeu trois jours plus tôt. En effet, si les joueurs intéressés optent pour la Deluxe ou l'Ultimate Edition, ils auront la possibilité de jouer à Guilty Gear : Strive dès le 6 avril. Que contiendront-elles ? Uniquement disponible en dématérialisé au prix de 84,99$, la Deluxe comprendra des couleurs supplémentaires pour Ky et Sol (à condition d'acheter le jeu avant le 23 avril), un accès à la bêta ouverte 24h avant tout le monde (elle aura lieu début 2021), le Season Pass #1, ainsi que la B.O. du jeu.Pour ce qui est de l'Ultimate Edition, la version digitale (99,99$) proposera les mêmes bonus, plus des couleurs inédites. En revanche, la déclinaison physique (qui coûtera également 99,99$, mais ne sera commercialisée que sur PS5) ne permettra pas de profiter de la bêta ouverte. Précisons que sur Steam, la Deluxe Edition ne contiendra pas la B.O. du jeu et n'ouvrira pas les portes du jeu trois jours avant sa sortie officielle. Puisque l'on a parlé du Season Pass #1, soulignons qu'il introduire cinq personnages additionnels, deux arènes en plus, cinq couleurs supplémentaires par combattant, et des arcs narratifs inédits.D'ailleurs, n'oublions pas que Guilty Gear : Strive est annoncé comme une suite directe des épisodes Xrd - les néophytes peuvent toujours télécharger gratuitement la bande dessinée s'ils désirent raccrocher les wagons. En sus, Arc System Works compte diffuser des vidéos à partir d'aujourd'hui sur YouTube à partir d'aujourd'hui, toujours dans l'optique de resituer les événements avant la sortie de Guilty Gear : Strive. Puisque vous devez sans doute vous poser la question, l'early access se limitera au hors-ligne et à 13 personnages, sachant que dans le mode "Histoire", seuls les prologues seront ouverts.Enfin, on vous laisse faire connaissance avec Giovanna, un agent des forces spéciales chargé de protéger le Président des Etats-Unis. Face à elle, il faudra également se méfier de son esprit, à savoir un loup qui, on l'imagine, lui est précieux pour surprendre ses adversaires. Et vous aurez certainement remarqué le teasing dédié à Anji Mito, n'est-ce pas.