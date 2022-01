Guilty Gear Strive : Baiken la samouraï révèle ses combos en 3 vidéos rock'n roll

Afin de nous rappeler que l'arrivée de Baiken est imminente, Arc System Works a décidé de sortir l'artillerie lourde pour le 4ème personnage en DLC du premier Season Pass. Il faut dire que depuis son reveal, cette samouraï attire les convoitises, et pas seulement pour son très grand décolleté, mais aussi parce qu'elle semble être ultra redoutable en jeu. Il faut dire qu'avec son katana, Baiken possède une allonge fort appréciable, ce qui permet de tenir ses adversaires à distance. Et si ces derniers auraient le malheur de vouloir prendre la fuite, elle peut faire usage de son bras artificiel pour les faire revenir dans sa zone de frappe. Baiken est d'ailleurs taillée pour les joueurs qui aiment l'offensif tant ses coups poussent à l'attaque. On peut d'ailleurs se délecter de toutes ses possibilités avec la vidéo de gameplay explicative, tandis que Arc System Works a révélé l'existence d'un nouveau mode, le "Combo Maker", qui est un outil qui permet de façonner soi-même ses enchaînements, les enregistrer pour ensuite les partager au monde entier. La sortie de Baiken est prévue pour le 28 janvier via une mise à jour gratuite. Vous savez tout.