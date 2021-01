Guilty Gear Strive : présentation d'Anji Mito pour finir 2020 en beauté

En 2021, les amoureux de Versus Fighting "2D" pourront découvrir un nouvel épisode de Guilty Gear, annoncé à l'EVO 2019 et qui continue de présenter un à un les différentes combattants qui seront présents dans le roster au lancement, soit 15 au total, ce qui est peu il faut bien le dire. Pour finir l'année 2020 en beauté, c'est Anji Mito qui fait son come-back dans Guilty Gear Strive, lui qui est né un 1er janvier et qui manie les éventails comme personne (juste après Mai Shiranui, faut pas déconner). D'origine japonaise, Anji Mito se démarque par son style vestimentaire, très traditionnel, et ses attaques portées avec élégance. De nature optimiste, il est également imprévisible dans ses stances. On vous laisse découvrir le personnage, sachant qu'il en reste un encore à découvrir, sans doute au mois de février prochain. La sortie de Guilty Gear Strive est attendue pour le 9 avril 2021 sur PC, PS5 et PS4. Les consoles Xbox en sont privées.