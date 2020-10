Guilty Gear Strive : le cross-play confirmé, des précisions sur la version PS5

Guilty Gear : Strive. L'occasion pour les futurs acquéreurs du jeu d'obtenir quelques précisions bien utiles, comme la confirmation du cross-play sur PS4 et PS5. En revanche, les joueurs PlayStation ne pourront pas affronter ceux sur PC, ni les habitués des salles d'arcade. Toujours en ce qui concerne les deux consoles de Sony Interactive Entertainment, on nous explique qu'en dehors de la résolution plus élevée et des temps de chargement plus courts (grâce à la fameuse mise à jour gratuite), il n'existera aucune différence entre les deux versions, notamment en termes de contenu.



D'ailleurs, puisque l'on parle de la résolution, il est intéressant de noter que via la rétrocompatibilité, Guilty Gear : Strive s'affichera en 1080p. Autre précision d'importance : tous les DLC achetés sur PS4 pourront être utilisés sur PS5, ce qui rassurera sans doute ceux qui craignaient devoir repasser à la caisse. Enfin, même si on le savait déjà, Arc System Works a estimé nécessaire de rappeler que l'accès anticipé (réservé aux éditions Deluxe et Ultimate) qui débutera le 6 avril proposera un contenu limité : tous les modes hors ligne, 13 personnages ainsi que l'ensemble des prologues du mode "Histoire".



Ce n'est qu'à partir du 9 avril - date de sortie officielle du jeu - que le jeu en ligne, l'intégralité du mode "Histoire" et les 15 personnages seront disponibles.





Arc System Works a mis en ligne une FAQ dédiée à