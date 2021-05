Guilty Gear Strive : un nouveau trailer qui raconte l'histoire du jeu, les riffs aiguisés comme jamais

Guilty Gear : Strive dont le dernier trailer rappelle que le dénouement est proche. En effet, les scénaristes d'Arc System Works ont décidé que cet épisode mettrait un point final à un scénario qui dure depuis plus de vingt ans maintenant. D'ailleurs, le mode "Histoire" sera entièrement doublé, ce qui donnera plus d'impact aux dialogues.



A noter que le studio a encore du pain sur la planche, Guilty Gear : Strive ayant récemment fait l'objet d'une seconde bêta ouverte au terme de laquelle les retours ont été nombreux. Enfin, les dernières secondes du trailer affichent les différentes éditions du jeu, dont les éditions Ultimate qui permettront de mettre la main sur le Season Pass et d'accéder à Guilty Gear : Strive trois jours avant sa sortie (8 juin) sur PS4, PS5 et PC.





Même si ça étonne toujours les profanes, les jeux de baston ont eux aussi des histoires à raconter. Ce sera d'ailleurs le cas de