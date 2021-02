Guilty Gear Strive : I-No est le dernier perso du roster de lancement, voici son gameplay

On connaît enfin le dernier personnage du roster de lancement de Guilty Gear Strive, et il s'agit ni plus ni moins que de I-No, reconnaissable entre mille avec son grand chapeau sur la tête et sa tenue en cuir rouge qui attire forcément l'oeil. Jadis big boss de Guilty Gear XX, elle fait désormais partie des combattants de départ qui font croiser le feu et les instruments de musique puisqu'elle ne quitte jamais sa guitare électrique. Un trailer de gameplay a été publié pour chanter ses louanges et constater qu'il faut parfois se mettre à deux pour essayer de la faire fléchir. La date de sortie de Guilty Gear Strive est calée au 9 avril 2021 sur PC, PS4 et PS5.