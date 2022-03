Guerre en Ukraine : Sony prend enfin position, ferme le PlayStation Store russe et fait un don de plusieurs millions

Ça y est, quatorze jours après le début de la guerre en Ukraine, Sony Interactive Entertainment a enfin pris position sur le conflit en annonçant des mesures drastiques. A l'image de Microsoft et d'autres éditeurs et autres studios, la firme japonaise suspend l'ensemble des ventes de ses jeux en Russie, de son hardware aussi et ferme carrément le PlayStation Store dans le pays mené par Vladimir Poutine. C'est une grande décision évidemment pour Sony Interactive Entertainment qui appelle à la paix en Ukraine et qui avait déjà montré des signes de soutien en annulant subrepticement la sortie de Gran Turismo 7 il y a quelques jours. Mais ce n'est pas tout, afin d'aller plus loin dans ce soutien, Sony Corporation annonce par ailleurs é un don de 2 millions de dollars au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à l'ONG internationale Save the Children, pour soutenir les victimes de cette tragédie. Un geste qui ne laissera personne indifférent.