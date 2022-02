GTA VI : Rockstar officialise enfin le développement du jeu, le studio a hâte d'en dévoiler plus

Sans crier gare, Rockstar Games vient d'officialiser le développement de GTA VI. Une annonce que tous les fans de la série attendaient avec impatience, sachant que la sortie initiale de GTA V sur Xbox 360 et PS3 remonte à 2013, et que le jeu totalise aujourd'hui plus de 155 millions d'exemplaires vendus."Avec la longévité sans précédent de GTA V, nous savons que beaucoup d’entre vous ont des questions concernant le prochain titre de la série Grand Theft Auto, peut-on lire . Avec chaque nouveau projet que nous entreprenons, notre but reste toujours d’aller plus loin que ce que nous avons précédemment fait. Nous sommes d’ailleurs ravis d'annoncer que le prochain opus révolutionnaire de la série Grand Theft Auto est activement en cours de développement. Nous avons hâte de partager plus d’informations avec vous quand nous serons prêts, alors consultez régulièrement le Rockstar Newswire pour des détails officiels."A noter que GTA VI ne bénéficiera pas de la plume de Dan Houser, co-fondateur de Rockstar Games et accessoirement scénariste attitré de la série, qui a démissionné en février 2020 avant de créer l'été dernier le studio Absurd Ventures in Games. Le vide qu'il a laissé ne sera certainement pas évident à combler, et ce même si les équipes de la maison ne manquent pas de talent.