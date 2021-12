GTA V : "Ça fait du bien d'être de retour et Dr Dre put**n quoi !" Notre itw de Franklin / Shawn Fonteno

A l'occasion de la sortie de "Le Contrat", nouvelle mise à jour pour GTA Online qui offre une mission scénarisée complète dans laquelle on célèbre le retour de Franklin Clinton, aux côtés de Dr Dre, nous avons l'opportunité de pouvoir discuter avec l'acteur Shawn Fonteno qui reprend donc son rôle après 8 ans d'absence. C'est en visio, par distance, que nous avons pu lui poser nos questions, notamment sur son expérience en tant que performeur (c'est le terme qu'il emploie), ses journées de tournage avec le rappeur Dr Dre et son rapport avec le personnage de Franklin. Puisque nous sommes un média tout support, cette interview exclusive est disponible à l'écran comme en vidéo. Please enjoy.

Maxime Chao : Vous reprenez votre rôle de Franklin, quasiment 10 ans après la campagne solo de GTA 5, comment se sont passés les retrouvailles avec votre personnage ?





Shawn Fonteno : J'étais nerveux au départ parce que je ne savais pas comment tout cela allait se passer. Revenir 8/9 ans après, ce n'était pas évident et puis quand j'ai commencé à revoir Franklin, je me suis vu, moi, aujourd'hui. Il est un peu plus vieux, il a acquis une certaine sagesse, il est devenu chef d'entreprise... Et une fois que j'ai vu comment ça allait se faire, j'ai su ainsi comment ça allait se passer... Ça fait du bien d'être de retour.









Etait-ce compliqué de revenir dans la peau de votre personnage, ou vous vous êtes souvenu de tout ce que vous aviez fait ces 10 dernières années ?





Juste avant de retourner au travail pour cette nouvelle mission "Le Contrat", j'ai étudié autant que je pouvais mes anciennes cinématiques, histoire de me remémorer ce que j'ai fait, me remettre dans le bain, et une fois que j'avais choppé le truc, je me suis rendu compte que c'était moi. Je n'ai jamais joué d'une quelconque autre manière, ça a toujours été moi. J'avais juste besoin de retrouver le ton. Tu sais, parfois ça prend un peu de temps avant que ça reprenne, aussi parce que j'ai quitté le rôle depuis longtemps. Et surtout, je n'ai pas eu d'autres rôles entre temps qui m'auraient permis de garder une certaine habitude. Lire les dialogues et ce genre de choses tu sais. Mais le réalisateur et tous les gens qui ont travaillé dessus, l'équipe, ils ont tout fait pour que les choses soient agréables et que je revienne direct dans le rôle.

Donc ça veut dire quoi exactement ? Que Franklin, le personnage de Franklin, c'est Shawn Fonteno à 100% ?

Shawn, c'est Franklin oui, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Je me retrouve dans énormément de choses que Franklin fait dans le jeu. Comme je l'ai dit, je lui ai donné de ma personne. Beaucoup de gens nous disent que nous sommes des acteurs. Je préfère dire que nous sommes des performeurs, on est plus dans la performance capture donc... Parce que c'est un peu plus que de jouer un rôle, on doit vraiment performer. Je ne sais pas si t'as étudié un peu le travail de performance capture mais tu dois performer. Tu peux être un très bon acteur et... J'ai vu des grands acteurs débarquer, se mettre en place et ne pas savoir quoi faire, ou comment se placer... Parce qu'ils n'ont pas l'habitude... Tu dois performer et apprendre à performer.





Vous m'avez dit tout à l'heure quevous étiez nerveux à l'idée de reprendre le rôle de Franklin. Mais qu'est-ce que ça fait aussi de revenir seul, de ne pas avoir Ned Luke et de Steven Ogg à vos côtés. N'y avait-il pas une sensation de vide quelque part ?

Oui un peu c'est vrai. J'avais pris l'habitude de bosser avec ces mecs et ils sont devenus de très bons amis, mais j'ai toujours Lamar avec moi mec... Et si Lamar est à mes côtés, j'suis bien mec. Tu sais, lui et moi, c'est un bon cocktail. Et tout s'est super bien passé.

Il me semble que vous êtes toujours très proche de Ned Luke et de Steven Ogg. Vous avez gardé contact avec eux...

Oui, on se parle au téléphone. Moi et Ned, on s'appelle plus souvent que Steven. Mais moi et Steven, on reste en contact car on fait les comic-con et on fait des apparitions ensemble donc, on est tous restés en contact,

On a vu que physiquement, Franklin a changé, mais psychologiquement, quel est son état d'esprit aujourd'hui ? Plus sûr de lui j'imagine ?

C'est juste le boss mec... C'est comme ça que je le vois, c'est le boss. Il prend des risques pour ses potes et tentent de résoudre leurs problèmes mec. Et il a beaucoup appris tu sais... Quand on y repense... Je pense qu'il a beaucoup appris aux côtés du personnage de Michael, du personnage de Lester et du personnage de Trevor, pour devenir le boss qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il faut se souvenir qu'il s'est amélioré avec ses mecs, parce que lui venait de la cité, des quartiers. Et Michael l'a pris sous son aile, lui appris beaucoup de choses et Lester lui a appris comment être affûté, savoir utiliser un ordinateur, un smartphone et comment appréhender une mission. Il faut que tu vois le résultat, c'est fou, c'est vraiment une expérience à vivre mec. Tu vas rester bloqué avec ta console, tu ne voudras plus rien faire d'autre, crois-moi.

Et quelle a été votre réaction quand Rockstar Games vous rappelé pour reprendre le rôle de Franklin ? Comment avez-vous réagi ?

J'ai été humble ce jour-là tu sais. Parce que je crois que le jour où ils m'ont appelé, j'étais en train de faire autre chose, je ne sais plus quoi exactement, mais j'étais en me prendre la tête sur un truc et je n'étais pas dans le bon mood, mais quand j'ai eu cet appel, il est arrivé au bon moment. Ça m'a libéré l'esprit et j'ai pu oublier toutes les mauvaises choses et faire disparaître ce mal de crâne. C'est que du plaisir mec, le fait d'être de retour... Je suis là. Je suis de retour putain !





Vous partagez l'affiche avec Dr Dre dans le jeu, comment s'est passé la collaboration avec lui ? Vous pouvez nous raconter le tournage ?

Oui, on a travaillé ensemble, à la fois à distance et physiquement. Et Rockstar... Ils nous ont bien eus mec. Inviter Dr Dre, putain quoi... Dr Dre ? Peu de personnes lui arrivent à la cheville en ce moment, le mec revient de sa retraite, musique, acting, juste être impliqué dans un projet quel qu'il soit. Ce mec est passé à autre chose. Il est au Hall of Fame, il est pété de thunes. Le faire sortir de sa retraite, c'était incroyable d'entendre ça déjà pour moi et j'ai été honoré, tellement honoré d'être avec lui pour « Le Contrat ». Mais je le répète encore, attends de le voir frèrot, attends de voir...

Est-ce que vous lui avez donné des conseils pour le jeu, pour l'acting pendant la performance capture ?

Non, je ne fais pas ça moi. Je me permets pas de faire ce genre de choses à un autre acteur ou performeur lorsqu'il est dans une combinaison de performance capture. Je laisse ce soin au réalisateur ou à l'équipe, parce que c'est leur job et ils sont bons dans cet exercice. Je serai incapable de dire ce qui fonctionne pour moi. Ce sont mes combinaisons et mes petites astuces, donc la team, le réalisateur, ils travaillent sur ça et ils font ça bien tu sais...

Il y a un peu moins d'un an, vous avez refait IRL une séquence mythique de GTA 5 avec Slink Johnson qui joue Lamar dans le jeu, vous pouvez nous raconter cette séquence qui est un gros succès sur YouTube ?

J'ai jeté un œil un jour à mon compte Instagram et il y avait toutes ces notifications et je voyais cette image où Kermit la grenouille qui jouait le personnage de Lamar. J'ai regardé la vidéo et je me suis dit « oh mon dieu ! », ça nous dépassait, avec toutes ces vues, c'était énorme, c'était tendance. Et puis d'un coup, tout est apparu, Mickey Mouse, Donald Duck, Dark Vador, tout le monde se mettait à me troller, tu vois ce que je veux dire... Et puis Slink et moi, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un truc ensemble, ça faisait des années, mais on n'a jamais eu le temps de se poser. Et on a choisi finalement ce moment de se revoir, de le faire et puis, c'est devenu tendance, à tel point qu'on s'est dit qu'il fallait le refaire tous les deux, Et puis, ça a arrangé les choses et tout le monde était heureux de nous voir réunis à nouveau.

J'imagine que votre vie a changé depuis la sortie de GTA 5, est-ce que tout le monde vous appelle Franklin dans la rue ?