GTA Online : les courses de F1 débarquent à San Andreas, toutes les infos

À peine remis du braquage du Diamond Casino, les joueurs vont pouvoir découvrir dès aujourd'hui une nouvelle activité dans le gigantesque open world de GTA Online : les courses de... Formule 1 ! Ces monoplaces ont ainsi le droit à leurs propres séries de courses et, cette fois, plus question de piloter comme un bourrin. Comme dans une vraie simulation, les machines vont disposer de nombreuses améliorations qui pourront booster leurs performances, dont des surfaces aérodynamiques différentes. Mieux encore, pour arriver à maitriser de pareils bolides sur les sept nouveaux circuits conçus pour l'occasion, il faudra choisir le bon train de pneus parmi 3 types de gommes, des plus dures aux plus tendres. Comme en vrai, moins la bande de roulement est dure, plus l'adhérence sera bonne (surtout en mauvaises conditions météos) et plus l'usure sera rapide.

En cas de dégradation trop importante, il faudra alors faire un passage par les stands où les mécaniciens en profiteront pour réparer notre voiture. Car oui, c'en est terminé du rafistolage automatique en faisant réapparaitre, comme par magie, notre bolide sur la piste ! Et pour s'assurer que les joueurs ne piloteront pas un tas de ferraille jusqu'à l'arrivée, les développeurs nous précisent que les dégâts mécaniques vont fortement se ressentir sur la conduite... et même les performances générales.

Ces épreuves sont disponibles via l'onglet "Activités" du menu ou via la nouvelle icône présente près de l'aéroport de Los Santos. Capables d'accueillir jusqu'à 16 joueurs, ces courses pourront également être paramétrées par l'hôte qui définira la longueur de l'épreuve (de 5 à 25 tours), les conditions météos (qui auront un effet sur l'adhérence) ou encore l'heure du départ. Comme toujours, l'option (facultative) "sans collision" sera disponible afin de pouvoir garantir qu'aucun concurrent ne viendra ruiner la course en percutant volontairement les autres. Enfin, si doubler un adversaire à la loyale vous excite, sachez que ces monoplaces seront équipées d'un système KERS (appelé SERC ici) qui permettra de disposer d'un boost électrique à l'accélération qui se rechargera lors des freinages appuyés. Il n'y a plus qu'à relancer l'illustre jeu de Rockstar.