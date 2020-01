GTA Online : le braquage du Diamond Casino, la meilleure update du jeu ?

Plus de 6 ans après sa sortie initiale sur PS3 et Xbox 360, GTA V et son mode online continuent de déchaîner les passions. Une longévité hallucinante qui vaut avant tout par le soutien de Rockstar Games, qui n'a jamais cessé d'alimenter le contenu de son jeu phénomène. Justement, depuis l’arrivée du Diamond Casino, le regain autour du titre n'a jamais été aussi important, la mise à jour permettant de profiter de nouvelles missions et des moyens inédits pour claquer des montagnes de GTA$. Histoire d'aller plus loin et de frapper un grand coup, les développeurs ont eu la merveilleuse idée d'ajouter ce que des centaines de milliers de joueurs attendaient depuis longtemps : un nouveau braquage.

Il y a peut-être qu'un seul braquage avec le Diamond Casino, mais ce dernier propose une quantité hallucinante de possibilités que la rejouabilité semble quasiment infinie. C’est simple, en termes de variations, le casse du Diamond Casino propose probablement autant de contenu que les 4 précédents braquages sortis en mars 2015 (mon dieu que le temps file...). La grosse innovation de cet update est de laisser aux joueurs le choix de procéder de la manière dont ils veulent, qu’il s’agisse de la préparation et du plan initial, ou de ce qui se passe pendant le cambriolage. Par exemple, lorsqu’on est repéré, les gardes se mettent en branle, mais l’action ne s’arrête pas pour autant, contrairement à ce qui se passe dans les anciens braquages. Pourtant, la structure globale de l’opération reste la même, avec plusieurs missions préparatoires qui précèdent le coup principal. Ici, tout semble avoir été poussé au maximum, avec non pas 4 ou 5 missions préparatoires de disponible, mais plus d’une vingtaine au total, certaines étant obligatoires et d’autres facultatives. On pourra donc se contenter du minimum syndical et s’assurer que Lester puisse mettre l’opération sur pied en remplissant moins de la moitié des missions préparatoires. Mais mal appréhender son braquage, c’est aussi s’exposer à d’incroyables difficultés lors du déroulement du casse. On peut aussi tout organiser pour que le plan A se déroule sans accroc, et tant pis si quelque chose tourne mal. À l’inverse, les plus prévoyants feront toutes les missions disponibles, afin de se dégager le chemin au maximum. Attention, une mission de préparation remplie, mais mal faite n’aura pas autant d’impact que prévu. Dans notre cas, nous avons travaillé comme des sagouins sur une tâche facultative qui nous demandait de détruire des convois de matériel militaire à destination de la sécurité du casino. Après n’avoir détruit que 3 camions sur 10, nous avons eu la mauvaise surprise de constater que les gardes étaient tous équipés comme des Robocop, avec des armes dévastatrices, seul le casque manquant à leur tenue.

BRAQUAGE À L'AMÉRICAINE

De même, si en 2015, chaque casse était méticuleusement organisé par Lester ; désormais, c’est au joueur de choisir son approche. Trois tactiques s’offrent à nous : la force, la discrétion ou la ruse. Dans le premier cas, rien de bien sorcier, l’essentiel de l’action va se situer autour du combat, avec des missions préparatoires qui vont s’axer autour du fait de maximiser notre force de frappe, tout en diminuant celle des ennemis. Si l'on opte pour la force brute, nos joueurs vont alors être bardés de combinaisons en kevlar ultrarésistant et d’armes dévastatrices, histoire que la survie soit la meilleure. L’inconvénient, c’est que la fuite sera compliquée en raison des forces du NOOSE, tandis qu’on disposera de peu de temps dans la chambre forte pour ramasser le butin. Bref, il s’agit de l’option bourrine par excellence. L’option furtive est plus délicate, puisqu’il va falloir user de discrétion pour arriver à nos fins, en supprimant tous les gardes qui se mettent sur notre chemin de manière silencieuse. Pistolets à silencieux, couteaux, et infiltration seront donc de mise, tout en évitant de faire sonner les alarmes. Forcément, en cas de coup dur, on ne sera pas aussi bien équipés. Enfin, la ruse est l’option qui se destine aux amateurs de tours de magie qui veulent se prendre pour Danny Ocean (le célèbre braqueur des films de Steven Soderbergh). Ici, n'avoir l'air de rien est primordial, avec un maximum de préparation, et de nombreux déguisements. Cette option est l’une des meilleures, puisqu’elle permet de passer le maximum de temps dans la chambre forte, et de réaliser l’opération sans tirer un coup de feu (dans le meilleur des cas). Néanmoins, ici aussi il faudra que tout se passe bien, les déguisements n’offrant pas beaucoup de protection contre les balles.

Là où Rockstar fait fort, c’est que cette variété de choix s’applique à chaque élément du casse, offrant une rejouabilité absolument énorme à ce nouveau braquage.

Mieux, chaque approche pourra être réalisée de différentes manières. Ainsi, en optant pour la ruse, on pourra entrer dans le casino en tant que dératiseur et ainsi arriver tout près de la chambre forte. Il est aussi possible de profiter d’un client de l’hôtel qui nous fera entrer plus loin grâce à une carte magnétique, ce qui évite d’avoir à pirater les terminaux. Si vous voulez plus de tranquillité, sachez qu’il est aussi possible d’arriver en tant que transporteur de fond, ce qui permet d’accéder - et même de ressortir - de la chambre forte en toute quiétude. Là où Rockstar fait fort, c’est que cette variété de choix s’applique à chaque élément du casse, offrant une rejouabilité absolument énorme à ce nouveau braquage. De plus, comme à chaque mise à jour, le Hold-up du Diamond casino apporte un sacré paquet de contenu en plus dont de nouvelles propriétés, à savoir les salles d’arcade. Comme à chaque fois, avant de pouvoir lancer un braquage, il vous faudra investir un joli pactole dans une salle d’arcade qui servira de couverture à vos activités illicites. Six fonds de commerce sont disponibles, avec des tarifs allant de 1.3 million à plus de 2.5 millions en fonction du lieu, et des options d’aménagement retenues. Ce prix peut d’ailleurs exploser si vous voulez garnir la salle de bornes d’arcade (toutes jouables bien entendu) et dont le prix varie de 90.000 à 420.000 GTA$. Bref, comme à chaque fois, il faudra des moyens avant de vous lancer dans l’aventure, et si tout le contenu est gratuit sur le papier, il faudra farmer un petit moment pour réunir les sommes nécessaires à l’utilisation de toutes ces nouveautés. L’autre option est bien sûr de se tourner vers les fameuses Shark Card vendues par Rockstar afin de regonfler instantanément votre compte en banque. Enfin, le jeu accueille au passage deux nouvelles armes, 20 nouveaux véhicules (dont la Blista Kanjo, une copie de la Honda Civic Type-R EK9) et une nouvelle station de radio, iFruit Radio, qui est animée par le rappeur Danny Brown.