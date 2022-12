GTA Online : la prochaine grosse mise à jour s'appelle "Los Santos Drug Wars", tous les détails

Blaine County afin de rejoindre Ron le nerveux et une nouvelle bande de marginaux fraîchement débarqués en ville et prêts à conquérir le marché des psychotropes de Los Santos. Comme d'habitude, on va avoir droit à des affrontements aussi épiques que décalés, avec notamment la présence de hippies pleins aux as et de motards bien énervés. Niveau contenu, Rockstar Games nous prévient que cet update "









Los Santos Drug Wars" permettra de gérer une nouvelle affaire, de mettre la main sur de nouveaux véhicules et missions, mais aussi d'obtenir des améliorations et d'autres surprises qui seront révéléés dans les prochains jours. On imagine qu'un trailer sera publié dans les prochains jours, juste avant la sortie.

Puisque la sortie de GTA 6 n'est pas prévue pour quelques années encore, Rockstar Games continue d'alimenter le contenu de son GTA Online, toujours aussi populaire quasiment 10 ans après sa sortie. Ça tombe bien, le studio au R étoilé prépare une nouvelle grosse mise à jour, répondant au nom de "Los Santos Drug Wars". Celle-ci se déployé le 13 décembre prochain et nous emmènera du côté de