GTA Online : la grosse mise à jour de l'été "Los Santos Tuners" et toutes ses nouveautés

Quelques jours seulement après Red Dead Online et sa mise à jour estivale "Blood Money", c'est donc au tour de GTA Online de faire l'objet d'un update conséquent et de proposer le contenu qui nous fera tenir les grandes vacances, à savoir la mise à jour "Los Santos Tuners". Derrière ce nom équivoque, on retrouve un univers bien connu des jeux Rockstar, à savoir le monde des voitures de tuning et des néons qui se réflètent sur le bitume mouillé les soirs de rodéos motorisées ou de courses-poursuites dans les rues de Los Santos. Evidemment, impossible de ne pas penser à Midnight Club, le jeu de courses de l'éditeur qui s'est arrêté en 2008 avec le quatrième épisode. C'est donc le 20 juillet prochain qu'on pourra profiter de tout un tas de nouveautés, à commencer par tout un tas de nouveaux véhicules, à quatre comme à deux roues.Mais cette mise à jour va aussi permettre d'introduire une nouvelle mécanique sociale, la mise en place du LS Car Meet, qui est en réalité un lieu de rendez-vous pour que les joueurs du monde entier se regroupent et affichent leurs plus belles voitures et motos customisées. Il s'agit en réalité d'un hub, situé dans un vieil entrepôt situé non loins du Cypress Flat au Sud Est de Los Santos et qui vous permettra de gagner de l'argent, mais aussi de le dépenser intelligemment. On pense par exemple au Test Track, disponible contre 50 000 GTA$ et qui permet de tester ses bolides sur une piste spéciale, située à même le hangar. On notera aussi la mise en place d'un système de réputation qui permettra de débloquer des items inédits et de continuer à prospérer à Los Santos.La sortie de cette mise à jour "Los Santos Tuners" est attendue pour le 20 juillet prochain et quelque chose nous dit que Rockstar Games prépare 2/3 trucs pour ce jour-ci.