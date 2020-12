GTA Online : la blinde de cadeaux pour Noël, il y a du pull, des masques et des bolides

A l'instar de Red Dead Online qui s'est paré de son plus beau manteau de Noël, GTA Online profite lui aussi des fêtes de fin d'année pour proposer moult cadeaus à offrir à ses millions de joueurs. Comme d'habitude, la neige va tomber en masse sur Los Santos et de nombreux quartiers, buildings et autres maisonnettes vont sortir leurs plus belles décorations pour faire émerger l'esprit de Noël. C'est donc l'occasion pour Rockstar Games de faire une distribution de cadeaux et de proposer des bonus inédits qui sont valables jusqu'au 30 décembre prochain. Il y a du pull de Noël, du masque, des armes custom et même une voiture inédite.









Jouez à GTA Online à tout moment d'ici le 30 décembre pour obtenir les cadeaux suivants :





- Le masque émissif vif lacé

- Le pull festif Bleeder rouge

- Le pull festif Cluckin' vert

- Le motif Écossais pour l'Ocelot Ardent, le Buckingham Akula et le pick-up armé Karin custom

- Le motif Canne à sucre pour la Pfister Comet Safari, le HVY APC et le pick-up HVY Insurgent custom

- Un pack incluant le lanceur pyrotechnique, 20 feux d'artifice, le plein d'en-cas et de protection pare-balles, 25 bombes collantes, 25 grenades, 10 mines de proximité et 10 cocktails Molotov.



















De plus, visitez le site de Southern San Andreas Super Autos entre le 22 et le 30 décembre pour recevoir gratuitement la Grotti Brioso 300, compacte et agile.