GTA Online : Albany V-STR et récompenses doublées, voici les nouveautés de la semaine

Comme chaque semaine, les développeurs de Rockstar Games inondent les serveurs de GTA Online de nouveautés, avec cette fois-ci l'arrivée d'un nouveau bolide : l'Albany V-STR. Cette nouvelle berline devrait sans nul doute taper dans l'oeil des amateurs de grosses américaines puissantes. Si jamais vos finances ne vous permettent pas d'acheter cette bagnole, sachez que vous pourrez aller tenter votre chance à la Roue de la Fortune du Diamond Casino pour repartir avec la moto Pegassi Oppressor. Rappelons qu'il s'agit d'une bécane équipée d'ailes et de propulseurs et grâce à laquelle on peut se déplacer plutôt rapidement.



Enfin, il y a une flopée de réductions et de récompenses doublées, comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessous.

RP et GTA$ doublés

- Courses aus points

- Guerre Motorisée

- Retour à la ligne

- Missions et défis gros bonent et PDG

Réductions de 40%

- ateliers de véhicules armés

- Imponte Ruiner 2000

- Declasse Scramjet

- Nagasaki Shotaro

- Buggy Rampe BF

- HVY Menacer

- HVY Nightshark

- BF Dune FAV

- Declasse Tampa armée

- Remorque AA Vom Feuer

- Pick-up Aqua Karin

- Pick-up Karin Custom

- Pick-up HVY Insurgent

- Pick-up HVY Insurgent Custom

- autochenille Bravado