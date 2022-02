GTA Online : Franklin et Lamar repartent faire des braquages, voici le trailer

On le sait, depuis la sortie de "Le Contrat", qui mettait notamment en scène Dr Dre dans son propre rôle, Franklin Clinton est de retour dans GTA 5 / GTA Online. Il faut dire que depuis la fin de la campagne solo, ce dernier s'est retiré des mauvais coups en se mariant, fondant une famille et lançant son propre business. Le seul hic, c'est que Lamar, son soss de toujours, n'arrête pas de vouloir l'engrener et il y est parvenu si l'on en croit ce nouveau trailer où les deux copains repartent faire les 400 coups. En fait, ces réminiscences étaient disponibles au départ à l'issue du contrat VIP qui demandait de récupérer la musique de Dr. Dre dans la mission "Le Contrat", mais il est désormais possible d'y accéder en lançant le menu Activités. Du coup, pour booster les envies, Rockstar Games a décidé de doubler les GTA$ et RP doublés et ce jusqu'au 16 février. Vous voilà prévenus !