GTA VI : pas avant 2024/2025 ? Rockstar préfère attendre un parc next gen' mieux installé

GTA 6, voilà un sujet qui continue d'alimenter les rumeurs et les fantasmes de bon nombre de joueurs. Si l'on sait que Rockstar Games est en pleine production de son jeu, pour le moment, rien n'a été officialisé. Ce qui n'empêche pas les insiders de miser sur une année de sortie. D'après les journalistes les plus informés et qui n'hésitent pas à parler publiquement, il ne faudra pas attendre GTA VI avant quelques années encore. La faute à une production qui demande plus de temps que prévu, mais aussi parce que la pandémie de COVID-19 a ralenti pas mal de choses. D'après Tom Henderson, un insider reconnu quand il est question de Rockstar, il ne faudra pas attendre GTA 6 avant 2024/2025, soit plus de 10 ans après la sortie de l'épisode 5. Une attente d'autant plus longue puisque le studio attendrait également que le parc installé des nouvelles consoles, PS5 et Xbox Series X|S, soit plus conséquent afin de maximiser les ventes. Des rumeurs relayés par le site VGC qui confirme la fenêtre de sortie, sachant que GTA VI ne serait pas prévu sur PS4 ni Xbox One, ce qui sonne comme une bonne nouvelle. Autre élément qui repousse un peu plus la sortie du jeu : l'envie pour le studio de mieux traiter ses employés et éviter le crunch, sujet épineux qui avait fait polémique lors de la sortie de Red Dead Redemption 2.









Toujours en ce qui concerne les rumeurs, plusieurs sources bien informées annoncent une version moderne de Vice City, avec un open world évolutif. Reste à savoir s'il s'agira uniquement du mode multi, ou si cette évolution est prévue également pour le solo. Quand on sait que des bribes de ce système avaient été testés dans Red Dead Redemption 2, à moindre mesure, il ne serait pas étonnant de le voir débarquer dans GTA 6. Autre élément très intéressant, relayé par Tom Henderson, GTA 6 reprendrait le système de plusieurs personnage, avec notamment la possibilité d'incarner une femme dans l'aventure principale, ce qui serait une première pour la saga. Evidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, mais les sources semblent s'intensifier et surtout, se multiplier.