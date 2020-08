GTA V : un trailer estival pour la sortie de la mise à jour Summer Special

La mise à jour Summer Special de GTA Online est déjà disponible sur les serveurs du jeu, et pour motiver les joueurs à revenir flâner dans Los Santos, Rockstar nous dévoile un trailer estival. On peut y voir quelques-unes des grandes nouveautés, dont l'éditeur de courses de monoplaces, mais aussi quelques uns des nouveaux bolides qui ont fait leur entrée dans le jeu à l'occasion de cette update. Pour tout savoir sur le contenu gargantuesque de cette mise à jour, on vous suggère d'aller jeter un oeil sur notre article à cette adresse