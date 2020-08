GTA Online : la mise à jour Summer Special débarque avec la dose de contenu

Rockstar nous annonce que les joueurs de GTA Online peuvent d'ores et déjà profiter de la mise à jour Summer Special du jeu, et des montagnes de contenu qu'elle apporte. Malgré la sortie de Red Dead Online, GTA reste au centre des préoccupations des développeurs et les joueurs vont donc pouvoir profiter de 15 nouveaux véhicules dont deux monoplaces, la Lampadati Tigron et de nouvelle upgrades chez Benny's. Mieux, ceux qui ont investi dans de ruineux yachts vont enfin pouvoir en faire quelque chose puisqu'on pourra lancer 6 missions co-op depuis ces navires de luxe. Pour profiter de ces nouvelles voitures, sachez que de nombreuses courses de monoplaces ont été ajoutées, ainsi qu'un éditeur de courses. Enfin, de nouveaux modes de jeu Diamond Adversary Series ont été ajoutés pour ceux qui apprécient le monde plein de paillettes du Diamond Casino & Resort.