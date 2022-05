GTA 5 : les versions next gen' se sont déjà vendues à plus de 5 millions d'exemplaires

A l'image de nombreux éditeurs, Take Two Interactive a dévoilé les résultats de son bilan financier qui s'est terminé le 31 mars 2022. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les chiffres sont au beau fixe, qu'il s'agisse des ventes du côté de Rockstar Games comme pour 2K Games. Red Dead Redemption 2, NBA 2K22, Borderlands 3 et même Tiny Tina's Wonderlands réalisent de très bons scores, parfois au-dessus des estimations, ce qui solidifie l'assise de l'entreprise dirigée par Strauss Zelnick. Mais ce sont avant tout les ventes de GTA V qui permet à Take Two d'être sur une bonne dynamique, puisque le titre s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans sa version next gen', à savoir PS5 et Xbox Series. Le public gamer (une minorité) a beau faire savoir son mécontentement et s'impatiente de voir débarquer GTA 6, le grand public continue de répondre présent. Au total, sur l'ensemble des supports et génération de console, GTA 5 a franchi le seuil des 165 millions de copies vendues, un record absolu qui ne semble pas prêt de s'étouffer. Jusqu'où le jeu s'arrêtera-t-il ? Toujours est-il que bientôt 10 ans après sa prime sortie sur PS3 et Xbox 360, le jeu continue de faire des émules et le bonheur des joueurs.