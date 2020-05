GTA V : du gameplay en 4K avec le mod NaturalVision Evolved, le jeu façon next-gen

Alors que GTA V est en ce moment gratuit sur l'Epic Games Store, de plus en plus de joueurs récupèrent des mods afin de le rendre un peu plus moderne graphiquement. Déjà très populaire dans sa version classique, le mod NaturalVision dispose depuis peu d'une version Evolved encore en early access, et dont le résultat est hallucinant. C'est simple : avec cet add-on, Razed et son équipe ont transformé de larges pans du jeu pour lui permettre d'atteindre un rendu visuel digne des production next-gen.



On ne va pas vous lister les innombrables modifications effectuées, mais vous pouvez en découvrir une partie dans la vidéo en 4K ci-dessous. Si vous souhaitez installer ce mod, sachez qu'il faudra faire partie des financiers Patreon de Razed. Toutefois, la version classique de NaturalVision est pour sa part disponible à cette adresse.