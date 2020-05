GTA V : l'Epic Games Store est saturé après avoir offert le jeu

L'Epic Games Store offre en ce moment même GTA V à tous les joueurs qui ont un compte actif sur la plateforme. Le problème, c'est que l'opération marche tellement bien que les serveurs sont saturés, et que la boutique rame. La firme de Tim Sweeney s'est d'ailleurs excusé via un tweet en expliquant que la situation devrait s'améliorer avec le temps. On ne peut que rester pantois face au succès du hit de Rockstar Games qui continue d'attirer les foules, 6 ans après sa sortie initiale. D'ailleurs, compte-tenu des ventes stratosphériques du jeu, et de sa présence régulière dans les tops des meilleures ventes, on se demande bien qui ne dispose pas de sa copie du jeu. Quoi qu'il en soit, cette offre est un succès incontestable, car on se doute que de nombreux joueurs ont dû se créer un compte sur l'Epic Games Store afin de pouvoir en profiter.





We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.