GTA 5 continue de se vendre massivement, GTA 6 peut prendre son temps pour sortir

Mais qui va bien pouvoir arrêter le rouleur-compresseur GTA V ? Alors que le jeu approche bientôt les 10 années d'existence, les ventes continuent toujours de grossir, faisant de cet épisode celui de tous les records pour Rockstar Games. Hier soir, Take Two Interactive a dévoilé les résultats financviers pour le premier trimestre de son nouvel exercice, qui s'est terminé le 30 juin 2021 et contre toute attente, les objectifs ont été supérieurs aux attentes. C'est évidemment grâce à GTA V que la maison-mère enregistre un bénéfice net de plus de 128 millions d'euros en l'espace de trois mois seulement. C'est quasiment autant que l'exercice complet 2017/2018 qui avait atteint les 147 millions d'euros. Avec plus de 150 millions de GTA 5 vendus dans le monde, c'est unn nouveau palier qui vient d'être franchi, ce qui en cumul total permet à la série de réaliser 350 millions de ventes depuis son existence. Take Two en a profité pour donner des précisions quant à la version next gen', dont le développement se porte bien nous confie-t-on.



Red Dead Redemption 2 est lui aussi un jeu qui pèse pas mal avec 38 millions de copies écoulées depuis sa sortie en octobre 2018. Pour un jeu dont le gameplay se veut plus réaliste et l'inertie du personnage plus lourd, c'est un sacré exploit, surtout que Rockstar Games se donne les moyens pour faire de Red Dead Online un multijoueur digne de ce nom. On observe d'ailleurs une hausse de 18% des joueurs connectés entre les mois d'avril et juin 2021. Take Two a également précisé que les contenus additionnels et les achats in-game ont encore augmenté de 15%, ce qui équivait à environ 70% du chiffre d'affaires trimestriel. Comme quoi, le jeu-service, lorsqu'il est bien exploité et proposé, semble porter ses fruits, même dans le jeu vidéo traditionnel.