GTA 5 : c'est désormais 170 millions de copies dans le monde, les ventes continuent

Jusqu'où ira-t-il ? C'est bien la question qu'on se pose à l'égard de GTA V qui continue encore et toujours de se vendre, malgré la lassitude des joueurs qui attendent la sortie de GTA 6. Au cours de son bilan trimestriel, Take Two Interactive a donc dévoilé quelques chiffres de l'ensemble de ces entités. Du côté de chez Rockstar Games, on apprend donc que GTA 5 cumule désormais 170 millions de copies vendues, depuis sa prime sortie en 2013. La version next gen' du jeu affiche plus de 5 millions d'exemplaires écoulés, on le savait déjà depuis mai dernier. Même si les chiffres sont impressionnants, ils sont moins forts que ceux de la génération précédente, ce qui est assez logique compte-tenu de la longévité du titre. Take Two Interactive en a profité pour affirmer que le développement de GTA 6 se passait très bien, mais il faudra attendre encore quelques années avant de voir le résultat final.Pour la partie 2K Games, les ventes sont certes moins puissantes, mais il n'y a pas de quoi rougir non plus. En effet, NBA 2K22 comptabilise à ce jour pas moins de 12 millions de copies vendues, ce qui fait de cet épisode l'un des plus populaires et appréciés du grand public. Borderlands 3 cumule de son côté 15 millions de copies écoulées, ce qui est parfaitement honorable, mais moins que Borderlands 2 qui avait fini sa carrière à 26 millions. Même avec toute l'envie du monde, Borderlands 3 ne devrait pas surpasser son prédécesseur. Dans l'absolu, Take Two Interactive devrait aussi miser à l'avenir sur le mobile, puisque le rachat de Zynga en début d'année a aussi pour but d'être fort sur un marché porteur depuis de nombreuses années.