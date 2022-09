Gran Turismo : le film a trouvé son acteur principal, c'est David Harbour (Stranger Things, Hellboy)

la bio Twitter de Carter Swan, un des producteurs travaillant chez PlayStation Productions, l'adaptation de Gran Turismo au cinéma a été officialisée en juin dernier. Depuis, nous avons appris que c'est Neill Blomkamp (District 9, Elysium) qui a été choisi pour réaliser le film et qu'une date de sortie a été programmée pour le 11 août 2023. Si les coups de manivelle n'ont pas encore été donnés, on vient en revanche d'apprendre que l'acteur principal pour le film a été trouvé. Il s'agit de David Harbour, le fameux Jim Hopper de la série Stranger Things qu'on a aussi pu voir dans le reboot de Hellboy (dans le rôle-titre), mais aussi Red Guardian dans le film Black Widow et qu'on retrouvera dans Thunderbolts. C'est donc lui qui va endosser le rôle de cet ancien pilote professionnel qui va se charger de transformer un joueur du jeu vidéo Gran Turismo en un véritable coureur automobile. Difficile de ne pas y voir un parallèle avec la GT Academy qui a formé d'anciens joueurs de Gran Turismo aux véritables courses sur bitume, comme Romain Sarazin qui a remporté la Nismo PlayStation GT Academy Europe en 2015 à Abu Dhabi, après avoir fait ses armes sur Gran Turismo 6. De quoi montrer au grand public qu'on peut commencer dans sa chambre à conduite des véhicules virtuelles avant de devenir un champion respecté sur les circuits du monde entier...