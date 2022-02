Gran Turismo bientôt adapté au cinéma ? La boulette de l'un des producteurs de PlayStation

On le sait, Uncharted est le premier film d'une longue liste d'adaptation cinématographique que Sony Interactive Entertainment a prévu avec sa nouvelle structure PlayStation Productions. Le prochain en date n'est autre que The Last of Us qui va débarquer en série sur la plateforme HBO, tandis que dans les projets déjà confirmés, il y a un certain Ghost of Tsushima et Twisted Metal. Mais il semblerait que les choses ne s'arrêteront pas en si bon chemin, puisque d'après le bio Twitter de Carter Swan, un des producteurs travaillant chez PlayStation Productions, Gran Turismo serait lui aussi dans les cartons pour franchir le cas de l'adaptation sur grand écran. L'information s'est propagée rapidement sur les réseaux sociaux, poussant le producteur à rectifier sa bio et supprimant le passage mentionnant le jeu de courses de Kazunori Yamauchi. Autant vous dire que c'est un aveu et que la boulette de ce dernier permet aux amateurs de belles carrosseries de s'imaginer plein de choses. Peut-on s'attendre à une adaptation explosive façon Need for Speed ou Fast & Furious, ou un traitement plus profond et plus humain du type Rush ou Le Mans 66 (Ford vs Ferrari en VO) ? Toutes les spéculations sont permises, mais une chose est certaine, du côté de PlayStation, le cinéma et le jeu vidéo marchent désormais de concert.