Gran Turismo 7 : Sony dévoile la superbe introduction du jeu, la France est à l'honneur

Tricycle Benz 1, inventée par Carl Benz, l’inventeur de la première voiture dotée d’un moteur à explosion. La France est elle aussi représentée dans cette introduction, notamment pour la course Paris-Bordeaux-Paris du 11 juin 1895, qui est considérée comme la véritable première grande course automobile de l'histoire. Les images s'enchaînent, les véhicules évoluent au fil des années et des siècles jusqu'à atteindre le niveau de technologie d'aujourd'hui. Le tout est accompagnée d'une musique douce pour finir avec le thème si cher de Gran Turismo que les fans auront reconnu. Forcément, on fête aussi les 25 ans de la licence. En guise de bonus, on vous propose de découvrir du gameplay, avec une séquence Replay de l'iconique Castrol Supra.











A moins de 24 heures de la sortie officielle de Gran Turismo 7, Sony Interactive Entertainment et Polyphony Digital décident de rendre public la superbe introduction de leur jeu. D'une durée de 8 minutes, elle met en valeur l'automobile avec un grand A, et prouve une fois encore que Kazunori Yamauchi est un passionné de sport mécanique et tout ce qui se rattache à la voiture, quelle qu'elle soit. Dans cette vidéo, on voit des images d'archives, de la création des premiers véhicules dans les années 1885 avec la fameuse