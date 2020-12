Gran Turismo 7 : le jeu sera exclusif à la PS5, Sony l'annonce en vidéo

Horizon : Forbidden West) également sur PS4, d'autres en revanche resteront exclusifs à la console next-gen de Sony Interactive Entertainment. Ratchet & Clank : Rift Apart figurait déjà dans la liste et vient d'être rejoint par Gran Turismo 7. En effet, dans une nouvelle vidéo dédiée à la gloire de la PS5, il est indiqué que le prochain jeu de course de Polyphony Digital ne débarquera que sur celle-ci.



On imagine que les équipes de Kazunori Yamauchi (le créateur de la série) ont mis le paquet sur le plan technique, ce qui expliquerait que Gran Turismo 7 ne soit pas prévu sur PS4. Enfin, officialisé en juin dernier, le jeu est attendu pour "2021" et non plus pour "début 2021" comme indiqué dans un trailer précédent.





Si certains jeux annoncés sur PS5 sont sortis (Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Sackboy : A Big Adventure) ou sortiront (