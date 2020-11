Gran Turismo 7 : la date de sortie sur PS5 qui fuite ?

Gran Turismo 7 est attendu comme le messie par des légions de fans qui attendent enfin le retour d'un épisode plus traditionnel après l'aventure "Sport" de Polyphony Digital sur la PS4. Heureusement, les premier trailer du prochain jeu des équipes de Kazunori Yamauchi ont sacrément hypé la communauté avec des graphismes splendides, et des effets de Ray Tracing qui ont fait briller les yeux des joueurs. Sans date de sortie jusqu'à présent, le jeu pourrait en fait arriver en 2021 comme l'explique une publicité YouTube. En y regardant de plus près, une des images porte la mention "Sortie prévue pour la première moitié de 2021". Si l'inscription est toujours d'actualité, on s'attend donc à voir débarquer Gran Turismo 7 entre janvier et juin 2021. Oui, c'est une fenêtre assez large, et il va donc encore falloir patienter un bon moment.