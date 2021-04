Gran Turismo 7 : Kazunori Yamauchi pense déjà à l'après, le réalisme au coeur de ses préoccupations

Alors que Gran Turismo 7 n'est même pas encore sorti sur PS5, Kazunori Yamauchi a fait part de ses futurs projets dans le cadre d'une interview accordée à KPMG (et relayée par nos confrères de Wccftech). D'après lui, créer une connexion solide entre le réel et le virtuel sera l'un des enjeux majeurs dans les années à venir sur le plan technologique."J'ai l'intention de continuer Gran Turismo et de faire en sorte qu'il s'inscrive dans la culture et l'industrie automobile, explique-t-il. Et en même temps, je désire faire quelque chose de différent. Je pense que l'une des missions des jeux vidéo, c'est de proposer des jumeaux numériques en connectant le réel et le digital. D'un autre côté, je pense aussi que 'ce réalisme perçu par les humains pourrait ne pas être forcément lié au monde réel.' C'est une question à laquelle j'ai l'intention de me confronter."Avant de clarifier ses propos : "En fait, j'aimerais relever le défi de créer un monde où les gens ressentiraient plus la réalité qu'à travers des choses qui existent, que ce soit avec ou sans Gran Turismo. [...] Je suis intimement convaincu que seule la technologie peut changer la société et rendre les gens heureux. J'espère que ce sera le cas dans notre futur."Yamauchi se rappelle de sa jeunesse où il passait énormément de temps dans la forêt à ramasser les insectes où à jouer aux abords de la rivière. Créer une nature numérique avec toute sa complexité fait clairement partie des fantasmes qu'il aimerait être en mesure d'assouvir. S'il est réputé pour son amour pour l'automobile, Kazunori Yamauchi pourrait très bien décider - pourquoi pas - de nous surprendre en s'aventurant dans d'autres genres.En attendant, on rappelle que le sortie de Gran Turismo 7 sur PS5 est désormais prévue pour 2022.