Join us this September 10 for the latest reveals, updates and surprises at #UbiForward — Ubisoft (@Ubisoft) 1 septembre 2020

Officialisé à l'E3 2019 et qualifié immédiatement de Zelda-like, Gods & Monsters n'est plus. En effet, et conformément aux dernières rumeurs , Ubisoft a fait le choix de changer le nom du jeu qui s'appelle désormais Immortals : Fenyx Rising. Par ailleurs, l'éditeur français a promis de dévoiler des nouvelles informations lors du second Ubisoft Forward qui se déroulera le 10 septembre prochain à 21 heures.On peut donc s'attendre à un nouveau trailer, et peut-être même à une date de sortie. En effet, jusqu'à présent, la maison d'Yves Guillemot s'est contentée d'indiquer que le titre sera disponible avant le 31 mars 2021 sur Xbox One, PC, PS4, Xbox Series X, PS5, Nintendo Switch et Stadia.