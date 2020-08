Gods & Monsters : le jeu s'appellerait finalement-t-il Immortals Fenix Rising ?

Annoncé lors de l'E3 2019, Gods & Monsters est une toute nouvelle IP d'Ubisoft s'inscrivant sous le signe de l'action-aventure en pleine mythologie grecque pétillante. Pour autant, le projet se fait discret et, après avoir fuité en ayant été malencontreusement jouable sur Google Stadia, la firme française a avoué que son titre changerait probablement : le magazine Famitsu vient justement de remarquer la classification d'un certain "Immortals : Fenyx Rising" à Taïwan... par Ubisoft.Même si l'on se doit de prendre des pincettes face à ce genre de détail - il peut s'agit toujours s'agir d'un autre jeu non annoncé - le fait de savoir que le protagoniste de Gods & Monsters se nomme "Fenyx" laisse peu de place au doute. D'autant plus que l'éditeur a confirmé la tenue d'un nouvel Ubisoft Foward début septembre, son show digital chargé d'annonces croustillantes et de titres inédits. On vous tiendra au courant, bien évidemment...