Godfall : le jeu d'action prévu sur PS5 et PC présente Silvermane dans un teaser en 4K

Même si l'on ne sait pas grand-chose de Godfall, le titre s'est déjà taillé une renommée internationale pour avoir été le premier jeu annoncé sur PS5 (il sortira également sur PC mais pas sur Xbox Series X ) : il s'agira donc d'une aventure nerveuse sur fond de mythologie, permettant d'incarner jusqu'à quatre personnages dont Silvermane, le plus mis en avant d'entre eux, qui s'offre aujourd'hui un charmant teaser en 4K.Il y a juste quelques secondes introductives à se mettre sous la dent - on imagine que Counterplay Games lui accordera un véritable trailer à un moment donné - mais elles suffisent pour admirer le travail très efficace effectué sur le chara-design. N'oubliez pas qu'une bande-annonce plus conséquente a déjà fuité à cette adresse tandis que la toute première vidéo est disponible ici , histoire de vous faire une idée un peu plus précise.