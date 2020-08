Godfall : voici plus de 8 minutes de gameplay intense sur PS5

Exclusif au PC et à la PS5, Godfall s'est illustré lors du State of Play avec une longue vidéo de gameplay de plus de huit minutes qui nous permet de découvrir les combats du jeu. Initialement annoncé lors de la cérémonie des Game Awards, le jeu de Counterplay Games nous dévoile ici son subtil mélange entre RPG axé sur le loot et jeu d'action à la troisième personne. Sur PS5, le jeu fera appel aux nombreuses features de la manette DualSense (comme les gâchettes adaptatives, ou le retour haptique) afin de renforcer l'immersion et les sensations en combat. Godfall sortira en fin d'année 2020 sur PC via l'Epic Games Store, et sur PS5.