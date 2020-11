Godfall : à une semaine de sa sortie sur PS5 et PC, le jeu s'offre un trailer de lancement musclé

Counterplay Game, il s'agit d'un Action-RPG dans lequel on devra incarner Orin et vaincre les lieutenants de Macros. Ce dernier a semé le chaos dans le royaume d'Aperion et trône désormais au sommet du palais.



A l'aide des armures légendaires appelées Valorantes, et d'armes le rendant redoutable au corps-à-corps, Orin pourra également compter sur le soutien de deux autres chevaliers valorians grâce au mode coopération en ligne (3 joueurs). Rassurant avant d'affronter des boss qualifiés d'impitoyables par les développeurs. Pour mémoire, Godfall fait l'objet de deux éditions spéciales ( la Deluxe qui coûte 99,99€, l'Ascended pour 109,99€) qui incluent un accès à la première extension majeure prévue pour 2021.





Gearbox Publishing a mis en ligne le trailer de lancement de Godfall, histoire de rappeler que le jeu arrivera le 12 novembre prochain sur PS5 et PC, sauf en Europe où la console next-gen de Sony ne sera pas disponible avant le 19 novembre. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du jeu de