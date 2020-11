Godfall : voici les configurations PC, il va falloir du très lourd !

Godfall arrivera sur l'Epic Games Store le 12 novembre prochain, et pour être sûr que les joueurs pourront en profiter, Gearbox Publishing nous dévoile les configurations PC dont il va falloir disposer. Mauvaise nouvelle : il faudra avoir une sacrée machine avant de pouvoir se lancer dans le jeu, au point qu'on se demande si le travail d'optimisation n'a pas simplement été oublié. En effet, le minimum pour lancer le jeu demande une GTX 1060, tandis que la configuration recommandée, qui vise à faire du 1080p 60 fps, ne demande pas moins qu'une GTX 1080Ti, ce qui est incroyablement gourmand. Bien sûr, la connexion internet sera obligatoire.

CONFIGURATION MINIMUM

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i5-6600

Carte Graphique : AMD Radeon RX 580 ou Nvidia GeForce GTX 1060

RAM : 12 Go

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7-8700

Carte Graphique : AMD Radeon RX 5700XT ou Nvidia GeForce GTX 1080Ti

RAM : 16 Go

Prepare to ascend on PC! The PC specs for #Godfall are available now.



⚔ Pre-purchase on PC today: https://t.co/Sa8GUzmXoK pic.twitter.com/0cOk1bjsoE