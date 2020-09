Godfall : voici la cinématique d'intro du jeu, Macros est déjà énervé

Godfall se rappelle à notre bon souvenir à travers sa cinématique d'introduction généreusement offerte par Gearbox Publishing. L'occasion d'en apprendre davantage sur l'antagonisme entre Orin et Macros, ce dernier ayant monté ses congénères les uns contre les autres. Laissé pour mort, Orin va donc devoir atteindre le sommet pour combattre celui qu'il considérait comme un frère. Même si on les connaissait déjà, Sony Interactive Entertainment a rappelé le prix des différentes éditions digitales de Godfall : 79,99€ pour la standard, 99,99€ pour la Deluxe, 109,99€ pour l'Ascended.Notons que les éditions Deluxe et Ascended permettront d'accéder à la première extension majeure du jeu prévue pour 2021. Comme toujours, ceux qui précommanderont leur exemplaire auront droit à tout un tas de bonus, sachant que l'édition Ascended sera elle aussi remplie de bonus in-game. Enfin, n'oublions pas de rappeler que Godfall arrivera le 12 novembre prochain sur PC (Epic Games Store) et PS5 (Etats-Unis). L'Europe devra patienter jusqu'au 19 novembre, une date qui ne concerne que le successeur de la PS4 bien sûr.