Godfall : un nouveau trailer puissant, des combats précis et sous pression

Bien qu'il soit également prévu sur PC, Godfall fait indéniablement partie des fers de lance de la PlayStation 5. Pourtant, ce n'est pas vraiment une grosse production - c'est d'ailleurs le premier jeu d'un studio nouvellement créé aux États-Unis, Counterplay Games, et qui n'appartient pas à Sony - mais celle-ci exploitera très correctement les capacités de la machine nipponne : (quasiment) aucun temps de chargement, de la 4K, du 60FPS, des effets de particules dans tous les sens et une DualSense mise à l'épreuve , gâchettes adaptatives à l'appui.Bref, on devrait trouver dans cette aventure mythologique des sensations plutôt impactantes et, en attendant d'avoir le jeu entre nos mains, Gearbox Publishing nous dévoile une toute nouvelle bande-annonce, particulièrement léchée, centrée sur les combats : nerveux, précis et exigeants, ces affrontements demanderont une certaine réactivité et l'exploitation d'armures et d'armes légendaires que l'on récupérera au fil du récit. Tout un programme dans lequel il sera possible de s'immiscer en fin d'année, sans que l'on sache quand exactement.