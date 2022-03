Godfall : l'ancienne exclu PS5 arrive sur Xbox Series X|S et Xbox One, première vidéo

Sorti sur PS5 le 19 novembre 2020, Godfall était l'un des tous premiers jeux exclusifs de la nouvelle console de Sony. S'il n'a pas vraiment brillé par son gameplay, côté visuel, il assurait le job pour nous faire croire qu'on était bien passé sur next gen'. Gearbox Publishing et le studio Counterplay Games avait scellé une collaboration exclusive avec PlayStation, et aujourd'hui, elle a pris fin. Microsoft a en effet le plaisir d'annoncer l'arrivée du jeu sur ses machines Xbox Series et Xbox One à partir du 7 avril prochain. Bien sûr, pour se faire pardonner d'un si grand décalage, le jeu arrivera dans son édition Ultimate, celle qui présente l'ensemble du contenu sorti après le lancement, et sans doute avec les bonus de précommande aussi. On ne sait pas si c'est ce titre qui fera vendre des Xbox Series, mais toujours est-il que PlayStation n'a plus l'exclusivité.