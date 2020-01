Godfall : nouveau trailer de gameplay pour le premier jeu PS5

Hier, nous vous partagions les premières secondes de gameplay de Godfall, rudement récupérées par un petit malin en possession d'un trailer encore non diffusé. Aujourd'hui, il y a du neuf : figurez-vous que c'est la bande-annonce en question qui vient tout juste d'atterrir sur le web et cette fois-ci, il y a bien plus à se mettre sous la dent !



Essentiellement centrée sur le gameplay, la vidéo nous présente un slasher à la troisième personne ultra-nerveux sur fond de mythologie : toutefois, pour un premier jeu PS5 (le titre sortira aussi sur PC), on notera que la réalisation graphique n'est pas forcément des plus époustouflantes, la faute toutefois due à une fluidité d'image saccadée. On attendra donc le trailer officiel pour apprécier la technique comme il se doit : si le jeu tourne en 4K/60FPS, et ce quelque soit le nombre d'ennemis affichés à l'écran, le rendu devrait être bien honnête qu'on ne le pense.