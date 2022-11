God of War Ragnarök : un spot TV façon thérapie de groupe avec John Travolta, Ben Stiller et LeBron James

God of War Ragnarök s'offre un spot TV qui tranche radicalement avec la brutalité de Kratos. En effet, Sony Interactive Entertainment s'est offert un casting cinq étoiles avec John Travolta, Ben Stiller et LeBron James qui prennent part à une sorte de thérapie de groupe. Accompagnés de leurs enfants (Ella, Quinlin Dempsey et Bronny), ils tentent de faire comprendre avec humour qu'élever sa fille/son fils est tout sauf aisé, et que tout un chacun peut donc s'identifier aux relations parfois compliquées entre le Divin Chauve et son enfant Atreus.







Pour le moins originale, cette publicité est aussi un moyen efficace de rappeler que la narration sera encore une fois un élément majeur de God of War Ragnarök, et que depuis le dénouement final de God of War 2018, Atreus prendra une autre dimension dans cette suite. Notre test écrit sera mis en ligne demain (3 novembre) à 17 heures, tout comme notre test vidéo. Un conseil : soyez-là.





À quelques jours de sa sortie sur PS5 et PS4 (9 novembre),