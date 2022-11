God of War Ragnarök : un disque dur Seagate collector de 2To, voici les images

Une semaine à peine après nous avoir révélé l'existence des disques durs Black Panther Wakanda Forever, le fabricant Seagate nous annonce la commercialisation d'un nouveau hard drive, cette fois-ci aux couleurs de God of War Ragnarök. Le jeu de Sony Interactive Entertainment étant l'événement de cette fin d'année, impossible pour Seagate de ne pas profiter de l'engouement pour proposer ce Game Drive externe proposant une sérigraphie reprenant l'illustration qu'on aperçoit sur le steelbook, mais aussi la DualSense dédiée au jeu. Il s'agit en effet du loup et de l'ours, qui sont les animaux qui permettent à Kratos de gagner en puissance. Outre l'image, ce disque dur de 2To dispose d'un éclairage LED RVB personnalisable, est compatible PC, PS5 et PS4, et est vendu au prix de 155,99€.