God of War Ragnarök élu GOTY 2022 par le Time Magazine, Elden Ring même pas dans le Top 3

LE TOP 10 2022 DU TIME MAGAZINE

En attendant les Game Awards (8 décembre), la cérémonie de Geoff Keighley au cours de laquelle sera désigné le GOTY 2022, quelques rédactions ont déjà élu leur jeu de l'année. C'est le cas du Time Magazine qui a dévoilé la liste des dix jeux qu'il a le plus appréciés en 2022. À la première place, on retrouve God of War Ragnarök, le dernier chef-d'oeuvre de SIE Santa Monica Studio dont tous les jeux d'action-aventure devraient s'inspirer selon le média. Et alors que l'on pensait qu'Elden Ring terminerait second, le jeu de From Software n'arrive finalement qu'en quatrième position, devancé par l'excellent Horizon : Forbidden West (2e) et The Quarry (3e).Pour mémoire, Elden Ring a été désigné GOTY 2022 lors des Golden Joystick Awards , raflant au total cinq récompenses (jeu de l'année, meilleure conception visuelle, le choix de la critique, studio de l'année, meilleur jeu multijoueur). Nul doute que la lutte sera autrement plus serrée lors des Game Awards : Elden Ring a été nommé dans sept catégories, tandis que God of War Ragnarök peut potentiellement remporter une dizaine de prix.

1. God of War : Ragnarök

2. Horizon : Forbidden West

3. The Quarry

4. Elden Ring

5. Stray

6. The Last of Us Part 1

7. Sifu

8. Resident Evil Village : Shadows of Rose

9. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

10. Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge